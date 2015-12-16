نجوى فؤاد تكشف أسرارها مع «كاريوكا وسهير زكي وسامية جمال» في «واحد من الناس»

كتبت : إنجي لطفي

فى حلقة فنية تتخللها كواليس وأسرار تذاع لأول مرة والجزء الثانى مع الفنانة والراقصة نجوى فؤاد مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثى ببرنامج “واحد من الناس”،المذاع في العاشرة مساء الجمعة المقبلة، تواصل نجوى فؤاد تصريحاتها النارية حول حياتها الفنية وعلاقتها بنجوم الرقص الشرقي سهير زكي، تحية كاريوكا، سامية جمال وهل مهنة الرقص الشرقى يتم تقديرها فى مصر ومدى منافسة الراقصات من أوروبا، وعن رقصتها الشهيرة اما كسنجر فى السبعينات والعديد من الأسرار والكواليس التى تذاع لأول مرة عن السينما المصرية ونجومها رشدى اباظة واحمد رمزى ”ببرنامج واحد من الناس”.

يذاع برنامج واحد من الناس الجمعة المقبلة 18 ديسمبر فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة.