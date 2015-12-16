«الصحة»:علاج 579 حالة حروق على نفقة الدولة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عدد حالات الحروق الذين تم علاجهم على نفقة الدولة خلال العام الجاري بلغ 579 مريضاً ، صدر لهم 657 قراراً ، بإجمالي نفقات مليون و103 ألف و300 جنية.

أكدت الوزارة على رفع كفاءة 28 قسم حروق موزعة جغرافيا لتغطي أنحاء الجمهورية ، بتكلفة تقديرية 60 مليون جنية.

وأشارت الوزارة إلى خطة للتوسع في الرعاية المركزة الخاصة بأقسام الحروق وتجهيزها لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الأقسام ، إضافة إلى وضع خطة تدريب للعمل بهذه الأقسام للأطباء والتمريض بهدف رفع كفاءة القائمين على تقديم الخدمة.

ونوهت الوزارة إلى تشكيل لجنة من إستشاري الحروق والتجميل للدراسة والتشاور حول الرؤية العامة ووضع المحددات القياسية لتطوير مراكز الحروق على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى الإنتهاء من وضع بروتوكول فني وإداري موحد لمراكز الحروق ومراجعته وإعتماده من كلية طب جامعة القاهرة.

كانت الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان قد أعدت دراسة عام 2014 ، تشير إلى أن حوادث الحروق قد أصابت 1420 حالة وأودت بحياة 153 آخرين ، وأن المحافظات الأكثر تعرضاً هي القاهرة وأسيوط ثم الجيزة عن باقي محافظات الجمهورية.