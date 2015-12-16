البورصة تنهى تعاملاتها على ارتفاع جماعى والأسهم تربح 2.5 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعى مدعومة بمشتريات المؤسسات المحلية والعربية فى حين مالت تعاملات الأجانب إلى البيع.

ربح رأس المال السوقى 2.5 مليار جنية نحو ليغلق عند 416.425 مليار جنية مقارنة بـ 413.954 مليار جنية فى ختام تعاملات أمس ،و أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 على ارتفاع بنسبة 1.05 % مسجلا6488 نقطة .

وصعد مؤشر الشركات الأوسع نطاقا إيجى إكس 100 بنسبة 0.68 % مسجلا751 نقطة ،كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 بنسبة 0.86 % مسجلا 359 نقطة.

وجرى التعامل اليوم على حوالى 152 سهم شهد منها 80سهم ارتفاعا مقابل انخفاض26 سهم فى حين استقر 46سهم عند نفس المستوى وبلغت قيمة تداولات جلسة اليوم نحو 500 مليون جنية تم تنفيذها من خلال17 ألف عملية.