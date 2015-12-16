ضبط وكيل مكتب بريد لاختلاسة 150 الف جنية في قنا‎

تمكنت وحدة مباحث إدارة شرطة البريد من ضبط وكيل مكتب بريد الشيخية بمركز قفط بتهمة أختلاس مبلغ 150 الف جنية من حساب التوفير الخاص بالعملاء بالبريد

كانت معلومات وردت لمباحث البريد بقيام المدعو علي . م . ع 54 سنة وكيل مكتب بريد الشيخة التابع لمنطقة بريد قنا ومقيم بدائرة مركز شرطة قفط بأستغلال منصبة والقيام بالأستيلاء على مبالغ المودعين

و تم ضبطه وتبين قيامة بإختلاس مبالغ ماليه بلغت قيمتها 150 الف و350 جنيه من حسابات التوفير الخاصة بعملاء المكتب محل عمله وذلك عن طريق قيامه بإستخراج إيصالات سحب من حسابات التوفير الخاصة بالعملاء دون علمهم والاستيلاء على اموالهم بدون وجه حق.

وبمواجهة المتهم بما هو منسوب اليه اعترف بارتكاب الواقعة وقام بسداد مبلغ 126 الف و175 جنيه من المبلغ المستولى عليه وأبدى استعداده لسداد باقى المبلغ.

وبالكشف عن المتهم تبين سابقة اتهامه في القضية رقم 540/2015 ادارى مركز شرطة قفط اختلاس و تحرر المحضر رقم 5ح إدارة شرطة البريد لتتولى النيابة التحقيق.