محافظ المثنى العراقية يؤكد خطف مسلحين لـ26 صيادا قطريا

أكد محافظ المثنى بجنوب العراق فالح عبد الحسن الزيادى اليوم الأربعاء اختطاف 26 صيادا قطريا من قبل مسلحين مجهولين.

وقال الزيادى لموقع "السومرية نيوز" إن "قوة مسلحة كبيرة تستقل نحو 70 عجلة رباعية الدفع دخلت بعد منتصف ليلة الثلاثاء إلى بادية السماوة وخطفت 26 صيادا قطريا كانوا يخيمون فى المنطقة".

وأوضح الزيادى أن القطريين حصلوا على موافقات دخولهم المحافظة ، المتاخمة للحدود السعودية ، من الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة الداخلية ، لافتا إلى أن "حكومة المثنى المحلية سبق وأبلغت وزارة الداخلية بعدم قدرتها على حماية الوفود الخليجية بسبب المساحة الشاسعة".

وأوضح محافظ المثنى أن بادية السماوة تشكل ثلث مساحة العراق وهى صحراء شاسعة للغاية وغالبية مناطقها غير مؤمنة ، مشيرا إلى أن "القوة الأمنية المكلفة بحماية الصيادين أقل بكثير من القوة التى اختطفتهم".

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