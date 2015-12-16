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نقل محاكمة الضباط المتهمين بتعذيب مواطن بالأقصر لمحافظة قنا لدواع أمنية

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نقل محاكمة الضباط المتهمين بتعذيب مواطن بالأقصر لمحافظة قنا لدواع أمنية نقل محاكمة الضباط المتهمين بتعذيب مواطن بالأقصر لمحافظة قنا لدواع أمنية

أرشيفية

قال مصدر قضائي بمحكمة الأقصر الابتدائية أن المستشار نبيل صادق النائب العام أمر بنقل وقائع محاكمة 4 ضباط و5 أمناء شرطة متهمين بتعذيب مواطن حتي الموت داخل قسم شرطة الأقصر إلي محكمة جنايات قنا لدواع أمنية.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن المحكمة التي ستنظر القضية حددت جلسة 9 يناير المقبل لنظر أولي جلسات القضية .

كان المستشار نبيل صادق النائب العام قد أصدر قراراً ، الخميس الماضي، بإحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة متهمين بتعذيب مواطن حتي الموت داخل قسم شرطة الأقصر.

و الضباط المحالون للتحقيق هم كلا من: «النقيب إبراهيم عمارة، معاون مباحث قسم الأقصر، و3 ضباط برتبة ملازم أول، وهم :محمد الأبنودي، وباهر طه، وسمير هاني بقسم الأقصر» .

كانت نيابة الأقصر، برئاسة المستشار حامد النجار، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامى العام بالأقصر، قد قررت حبس النقيب إبراهيم عمارة، معاون مباحث قسم الأقصر، و3 ضباط برتبة ملازم أول، وهم محمد الأبنودي، وباهر طه، وسمير هاني بقسم الأقصر، بعد أن ثبت من تقرير الطب الشرعى وجود كسر بفقرات عنق المجني عليه أدي إلى قطع بالنخاع الشوكي، مما تسبب في الوفاة.

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