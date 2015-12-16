الانتهاء من المخطط العمراني لربط مشروعات الأسمرات بمدينة تحيا مصر

أعلن صندوق تحيا مصر، قرب الانتهاء من مشروع ” مدينة تحيا مصر ” والتي تشمل الأسمرات 1,2,3، والتي تقع في حي المقطم بمدينة القاهرة وذلك كبديل لأهالي المناطق المهددة للحياة بمنطقة منشأة ناصر بمدينة القاهرة، وأنه تم الانتهاء من إعداد المخطط العمراني للموقع وجاري إعداد تصور لربط مناطق الأسمرات 1،2،3 في إطار مدينة تحيا مصر.

> ومشروع ” الأسمرات 1″ تبلغ مساحة المشروع 63 فدان بإجمالي عدد عمارات سكنية 171 عمارة وتم الإنتهاء من 85% من المشروع حاليا، و” الأسمرات 2″ ويعتبر المشروع إستكمال لمشروع أسمرات 1 وتبلغ مساحة المشروع 60 فدان بإجمالي عدد عمارات سكنية 134 عمارة، وتم الإنتهاء حاليا من 58% من المشروع .

ومشروع “الأسمرات 3″ وتعتبر إستكمالا لمشروع الأسمرات 1،2 في إطار مدينة تحيا مصر وتبلغ مساحة المشروع 80 فدان بإجمالي عدد عمارات سكنية 120 عمارة توفر 4320 وحدة سكنية.