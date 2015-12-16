125 شهيداً فلسطينيا و14740 مصاباً منذ مطلع أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ مطلع أكتوبر إلى 125 شهيداً، بينهم 25 طفلاً وطفلة و6 سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 14 ألفاً و740 مصاباً، بينهم 4695 بالرصاص الحى والمعدنى.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنه ومنذ بداية أكتوبر فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 125 فلسطينياً بينهم 105 شهداء فى الضفة الغربية و19 فى قطاع غزة، وشهيد من النقب.

وقتلت قوات الاحتلال 25 طفلاً وطفلة وأصابت 562 آخرين بينهم 333 بالرصاص الحى و149 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب 53 بالرصوص والكسور نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، فيما أصيب البقية بقنابل الغاز بشكل مباشر أو نتيجة الاختناق.

وأصيب منذ مطلع أكتوبر بالضفة الغربية وقطاع غزة، 1660 مواطنا بالرصاص الحى، فيما أصيب 1040 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقد عولجوا جميعاً فى المشافى، فيما تعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى ميدانياً مع 2000 إصابة الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط و9650 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأصيب 350 مواطناً بالرضوض والكسور نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح، فيما أصيب 40 آخرون بالحروق خلال المواجهات.