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مسلحون يخطفون 26 قطريا فى منطقة صحراوية بالعراق قرب الحدود السعودية(تحديث)

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مسلحون يخطفون 26 قطريا فى منطقة صحراوية بالعراق قرب الحدود السعودية(تحديث) مسلحون يخطفون 26 قطريا فى منطقة صحراوية بالعراق قرب الحدود السعودية(تحديث)

أخبار قطر
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>اختطف مسلحون 26 قطريا على الأقل فى منطقة صحراوية بالعراق قرب الحدود .

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>من جانبه قال محافظ عراقى ومسؤولون بالشرطة إن مسلحين مجهولين يتحركون فى قافلة شاحنات خطفوا ما لا يقل عن 26 قطريا من مخيم للصيد أقاموه فى الصحراء قرب الحدود السعودية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأكد رجلا شرطة فى محافظة السماوة العراقية الخطف وقالا إن قوات الأمن بدأت عملية واسعة النطاق للبحث عن المواطنين قطريين، وقال فالح الزيادى محافظ السماوة إن مجموعة مسلحة تقود عشرات الشاحنات الصغيرة خطفت الصيادين القطريين من مخيمهم فى صحراء السماوة قرب الحدود السعودية.

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مصر 365

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