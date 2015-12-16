وزيرة الشؤون الكويتية تنشئ رابطة للمرأة العربية الكفيفة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح اليوم نية الكويت إنشاء رابطة المرأة العربية الكفيفة ويكون مقرها في الكويت.

وأكدت في كلمة خلال رعايتها افتتاح الملتقى الأول لتمكين المرأة العربية الكفيفة في الحياة الاجتماعية الذي ينظمه معهد المرأة للتنمية والسلام ويستمر حتى 17 الجاري في المكتبة الوطنية أن هذا الإعلان يأتي في إطار حرص الكويت على تقديم أوجه الرعاية والخدمة المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة إيمانا منها بأن تقدم الدول يقاس بقدر ما توليه من رعاية وخدمات لتلك الفئة.

وقالت ان الملتقى الذي يقام للمرة الاولى يسلط الضوء على كيفية تمكين المرأة الكفيفة من التفاعل والاندماج في الحياة العامة وابراز المعوقات التي تواجهها ومناقشة خصوصية تلك الشريحة من حيث حركتها وتنقلاتها ومهارات الاعتماد على الذات ما يمكنها من بناء حياة أسرية مستقلة.

وشددت على ضرورة التخلص من ظاهرة النظر الى ذوي الاحتياجات الخاصة بعين العطف والشفقة في وقت يحتاجون فيه إلى الأخذ بيدهم ومساعدتهم على تحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال دمجهم في المجتمع والتعامل معهم بشكل طبيعي.

ودعت الى ان يكون المحك للنظر الى هذه الفئة هو الانجاز والابداع والتفوق لا العطف أو الشفقة مؤكدة حرص حكومة دولة الكويت على رعاية تلك الفئة وتقديم كافة أوجه الرعاية والخدمة المتميزة سواء على المستوى التعليمي أوالصحي أوالإسكاني أو غيرها.