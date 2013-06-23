«التليفزيون» يركز على مظاهرات «لا للعنف» ويتجاهل المعارضة.. و«الصياد»: الكثرة تغلب الحيادية

كتب : ماهر أبوعقيل منذ 44 دقيقة

تغطية التليفزيون المصرى لأحداث جمعة «لا للعنف»، أمس الأول، التى نظمها الإسلاميون، تأييداً للرئيس محمد مرسى والإخوان، ومقاطعة التظاهرات التى نظمتها قوى وفصائل المعارضة أمام وزارة الدفاع بالعباسية، للحشد يوم 30 يونيو الجارى، اعتبرها البعض سقطة مهنية وسياسية، وقع فيها التليفزيون المصرى، وتخالف التصريحات التى سبق أن صرح بها صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، بأن الإعلام الرسمى مملوك للشعب كله، وليس لتيار سياسى بعينه، وهو ما يعد جزءاً من سياسة أخونة الدولة التى يمارسها النظام الحالى.

«لم نتلق أية تعليمات بالتركيز على جهة دون الأخرى»، قالها إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن تغطية مظاهرات «لا للعنف»، نافياً التحيز لمليونية الإخوان «غطينا مظاهرات المعارضة ومليونية رابعة العدوية بمهنية وحياد تام، ولكن مليونية «لا للعنف» كانت ناجحة وأعدادها كبيرة».

أضاف «الصياد» أن التليفزيون المصرى كان يخضع فى السابق لأوامر الحزب الوطنى، لكنه أصبح ملكاً للشعب المصرى، وليس لحزب أو جماعة بعينها، موضحاً أن تغطية أحداث الجمعة كانت ناجحة جداً، خاصة فى ظل الظروف الحالية، وبالتأكيد يجب أن ننحاز للمظاهرات ذات العدد الأكبر.