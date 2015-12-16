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"الخارجية الأمريكية" تهنئ البحرين بعيدها الوطنى اليوم

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"الخارجية الأمريكية" تهنئ البحرين بعيدها الوطنى اليوم "الخارجية الأمريكية" تهنئ البحرين بعيدها الوطنى اليوم
هنأت وزارة الخارجية الأمريكية دولة البحرين بمناسبة عيدها الوطنى الذى تحتفل به سنوياً فى 16 ديسمبر، الذى يتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر "تويتر" مهنئة البحرين قائلة "نهنئ دولة البحرين، قيادة وشعبا، مواطنين ومقيمين على أراضيها بمناسبة العيد الوطنى".

وتحتفل البحرين فى السادس عشر من ديسمبر، باليوم الوطنى، وهو تاريخ الاستقلال عن التاج البريطانى.


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تهنئة للبحرين على الصفحة الرسمية للخارجية الأمريكية


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