التحالف العربى: استشهاد ضابط بالقوات البرية بنجران بعد يوم من بدء الهدنة

استشهد احد منسوبى القوات البرية بقطاع نجران على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن اثر مواجهات مع المتمردين الحوثيين وذلك بعد يوم واحد من اعلان وقف اطلاق النار.

وقالت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن- فى بيان اليوم- "إن وكيل الرقيب أحمد المبطى من منسوبى القوات البرية استشهد أثناء أداء واجب الدفاع عن حدود المملكة من المتمردين المعتدين، على الحد الجنوبى بقطاع نجران".

وأشار البيان إلى ما اعلنته قيادة التحالف من وقف لإطلاق النار بدأ أمس الثلاثاء، ولمدة سبعة أيام مع احتفاظها بحق الرد على أى خرق لوقف إطلاق النار، وذلك استجابة لطلب الحكومة اليمنية.

وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة اعتداءات من حين إلى اخر من قبل الميلشيات الحوثية وأعوان الرئيس المخلوع على عبد الله صالح اسفرت عن استشهاد واصابة العديد من القوات المشتركة السعودية المدافعة عن الحدود.

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