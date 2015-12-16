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محافظ الأقصر يلتقى مسئولين من بنك الاستثمار الأوروبي

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محافظ الأقصر يلتقى مسئولين من بنك الاستثمار الأوروبي محافظ الأقصر يلتقى مسئولين من بنك الاستثمار الأوروبي

جانب من اللقاء

التقى محافظ الأقصرمحمد بدر، مع كلا من بول ليبرمان، وهينريك فروم الاستشاريان فى بنك الاستثمار الأوروبى، بحضور محمود العمارى مدير الصندوق الإجتماعى بالمحافظة، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الأقصر.

وأعلن أحد مسئولى بنك الاستثمار الأوروبى عن منحة قدرها 45 مليون يورو من المقرر أن تمنح لتمويل حاضنتين للأعمال فى محافظتين مختلفتين من محافظات الجمهورية ، مشيراً إلى وجود 7 حاضنات فى 7 محافظات مختلفة سيتم الاختيار من بينهم.

يأتى هذا فى اطار جهود البنك الأوروبى لدراسة المشروعات ذات الأهمية بالنسبة للحكومة المصرية وتمويلها خلال العام المقبل لمساندة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساهم البنك فى تمويل الأنشطة الإقتصادية المقرر اقامتها بهدف تطوير المناطق العشوائية.

ومن جانبه ، أوضح «بدر» أن المحافظة يوجد بها العديد من المناطق العشوائية التى تحتاج إلى رفع مستوى الخدمة بها وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة وتوفير تجهيزات معدات لتدريب الشباب ، مما يخلق فرص عمل جديدة وحرف متعددة تجعل المحافظة أكثر قدرة على التنافس والإبداع والنمو ، مؤكداً اننا ندرس إنشاء مناطق حرفية وتشجيع إقامة مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص لمشروعات جديدة للشباب.

وأضاف محافظ الأقصر أن مركزى إسنا وأرمنت من أكثر المناطق التى تعانى من نقص الخدمات، مشيراً إلى أن المناطق العشوائية تضم «أبو الجود ، نجع أبو عصبة المقام على طريق الكباش ، والبحاروة الشرقية ، والخطارة ، والعسال ، والمنطقة المحيطة بمعبد إسنا» وغيرها من المناطق.

 

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