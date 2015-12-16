نيابة الجيزة تخاطب النائب العام لرفع حصانة خالد يوسف لسماع أقواله في بلاغ «التحرش»

أرسلت نيابة شمال الجيزة الكلية، الأربعاء، مذكرة بأقوال زوجة عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، في اتهام خالد يوسف ، البرلمان ى والمخرج السينمائي، بالتحرش بها، إلى المكتب الفني للنائب العام، المستشار نبيل صادق، لأخذ الرأي برفع الحصانة عن «يوسف» لسماع أقواله في الاتهامات، خاصة بعدما تقدم محامي مقدمة البلاغ بمقاطع فيديوهات فاضحة منسوبة للبرلماني.

وأمرت النيابة، تحت إشراف المستشارين مدحت مكي وأحمد مصطفى، رئيسي النيابة، بإرسال «الفلاشة» إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها بمعرفة خبراء فنيين، للتأكد من مطابقة الصور لشخص البرلماني من عدمه، وبيان مطابقة بصمة الصوت.

وقالت مقدمة البلاغ، خلال التحقيقات، إنها تعرّفت على المخرج بمهرجان القاهرة السينمائي، وصارت بينهما علاقة عابرة، وأثناء ترددها على القاهرة ذهبت في سبتمبر الماضي إلى زيارة «يوسف» في مكتبه إلا أنه تحرش بها لفظيًا، وحاول الاعتداء عليها، ولم تتقدم ببلاغات حينها نظرًا لخوض المخرج السينمائي انتخابات مجلس النواب، وحتى لا يفهم أن بلاغها يحمل دعاية انتخابية مضادة.

واتهم عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية وزوج الشاكية، أمام النيابة، المخرج السينمائى بالتحرش بزوجته، مرجعًا سبب تقدمهما ببلاغ في الوقت الحالى رغم مرور وقت على الواقعة إلى تداول فيديوهات فاضحة منسوبة لـ«يوسف» تؤكد صحة أقوالهما.

وأمرت النيابة بطلب تحريات أجهزة الأمن حول صحة الواقعة.