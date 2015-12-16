حصر أموال الإخوان: التحفظ على مستشفى و10 صيدليات و6 معامل تحليل

صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية ، أن لجنة التحفظ وادارة اموال جماعة الاخوان الارهابية برئاسة المستشار عزت خميس رئيس اللجنة بتنفيذ التحفظ على مقرات حزب الحرية والعدالة المنحل بمدينة بدر والسويس وتم تسليمهما الى وزارة المالية وذلك نفاذا للحكم الصادر بتصفية ممتلكات حزب الحرية والعدالة وايلولتها الى الخزينة العامة.

وتحفظت اللجنة على مستشفى الزهراء الاستثمارى واللؤلؤة بمحافظة بنى سويف وكذلك ستة معامل تحاليل وهى الصفا والايمان وطيبة والايمان للتحاليل الطبية والنور للتحاليل الطبية ومعمل تحاليل عبد الخالق صابر و معمل للمستلزمات البيطرية ومركز اشعة ابن سينا وعدد 10 صيدليات وجميع هذه الكيانات مملوكة وتدار بمعرفة عناصر جماعة الاخوان الارهابية وقد تم تسليمهم الى وزارة الصحة وتعمل وتدار حاليا بشكل طبيعى وتقدم نفس الخدمة الطبية باسعار رمزية .

> ونفذت اللجنة عن طريق اللجان الفرعية التابعة للامانة العامة بالتفتيش المفاجىء على بعض المدارس المتحفظ عليها ببعض المحافظات وهى مدارس المنارة للغات ومدرسة امجاد الخاصة ومدرسة البشاير الدولية ومدرسة طلائع المستقبل بمحافظة القاهرة ومدرسة دار الحنان بمحافظة الجيزة ومدرسة المدينة المنورة بالاسكندرية ومدرسة الفتح الخاصة ببنها والمدرسة المصرية الانجليزية الخاصة بالزقازيق.

واسفر التفتيش المفاجىء عن وجود مخالفات مالية وادارية وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان هذه المخالفات