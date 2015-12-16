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لجنة حصر أموال الإخوان : عرض 522 مقر للحرية والعدالة للبيع في مزاد علني

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لجنة حصر أموال الإخوان : عرض 522 مقر للحرية والعدالة للبيع في مزاد علني لجنة حصر أموال الإخوان : عرض 522 مقر للحرية والعدالة للبيع في مزاد علني

مقر حزب الحرية والعدالة – أرشيفية

قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن لجنة حل وتصفية مقرات حزب الحرية والعدالة المشكلة من خبراء وزارة المالية بقرار من رئيس مجلس الوزراء باستلام المقار التي قامت لجنة الحصر بالتحفظ عليها والبالغ عددها 522 مقر على مستوى الجمهورية تمهيدًا لعرضها في مزاد علني قريباً وضم أموالها إلى خزينة الدولة تنفيذًا لقرار المحكمة.

وأضاف أبو الفتوح  أن هذه المقار مجهزة بالأثاث وكافة الخدمات والتي تقوم وزارة المالية بحصرها وتقدير أسعارها تمهيدًا لطرحها في المزاد العلني وضم ثمنها إلى خزينة الدولة.

 

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