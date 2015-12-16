«جنايات أسيوط»تحيل اوراق قاتل رئيس محكمة الاستئناف للمفتى‎

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار محمد جلال محمد، وعضوية المستشارين عمرو وحيد، وخالد شلقامى وامانة سر خميس محمود، أوراق قاتل رئيس محكمة إستئناف بأسيوط إلى المفتى، لإبداء الرأى الشرعى فى القضية رقم 4108 لسنة 2015 جنايات أسيوط، والمتهم فيها صاحب سوبر ماركت بمركز أبنوب بقتل رئيس محكمة الاستئناف بقصد السرقة.

تعود وقائع القضية إلى 11 مارس الماضى، حيث تلقى المقدم محسن شريت رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب بلاغا من أحد الاهالى بالعثور على جثة داخل وحدة سكنية بمساكن أبنوب الشعبية، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة، وسؤال الجيران، وساكنى العمارات السكنية تبين أن الجثة لشخص يدعى “حسنى هاشم” رئيس محكمة استئناف، ويقطن بمفرده بالشقة السكنية.

وأكدت التحريات على أن مرتكب الواقعة هانى عبدالرشيد محمود 48 سنة صاحب سوبر ماركت ومقيم أبنوب، وشقيقه محمد عبد الرشيد محمود 44 سنة عاطل.

وتبين مرور المتهم الأول بضائقة مالية، وبيت النية على قتل المجنى عليه، واستولى على مشغولات ذهبية تبلغ قيمتها 20 الف جنيه، وقام المتهم الأول بإبلاغ شقيقه المتهم الثانى «محمد» بالواقعة، وقاما بالتصرف فى المسروقات.

وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهم الأول للمفتى لإبداء الرأى الشرعى، وحددت جلسة 8 مارس القادم للنطق بالحكم.