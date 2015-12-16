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تعرف على أعراض وعلاج أنفلونزا الطيور

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تعرف على أعراض وعلاج أنفلونزا الطيور تعرف على أعراض وعلاج أنفلونزا الطيور
أنفلونزا الطيور خطر يهدد العالم أجمع، وقد صرحت وزارة الصحة فى يونيو 2015، أن هناك بعض الأشخاص المصابين بها وعددهم أربع حالات، وتم شفاء حالتين منها وتوفت أخرتان.

لذا يجب أن نتعرف على أسباب الإصابة بأنفلونزا الطيور وطرق الشفاء منها.

سبب انتشار أنفلونزا الطيور
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>أكد الدكتور مجدى بدران استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية لأمراض المناعة، أن "أنفلونزا الطيور" من الأمراض التى تنتشر بشكل كبير أثناء فصل الشتاء نتيجة برودة الطقس، وأيضا نتيجة الفيروسات المعدية التى تعيش لفترات طويلة فى البيئة الباردة، أى أن الفيروس يستطيع العيش فى براز الطيور لمدة 35 يوما، وهذا يتسبب فى انتشاره.

طرق العدوى بأنفلونزا الطيور
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>يشير د.مجدى، إلى أن أنفلونزا الطيور لا تنتشر بين البشر إلا عند الالتصاق بالطيور، ولذا نجد أن الأشخاص الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الطيور هم الأكثر عرضة لذلك، وأيضا عدم الاهتمام بالتنظيف الجيد لمخلفات الطيور وتلامس البراز الخاص بها من أهم أسباب الإصابة بالفيروس.

أعراض أنفلونزا الطيور
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>يضيف عضو الجمعية المصرية للمناعة، أنه فى حالة الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور، يشعر الشخص بالعديد من الأعراض أهمها ارتفاع فى حرارة الجسم، وسعال، والتهاب فى الحلق، وآلام فى عظام الجسم الرئة، وتعد هذه الأعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا العادية، ولكن تتدهور الحالة سريعا وعدم استجابتها للعلاجات التقليدية يشير إلى الإصابة بأنفلونزا الطيور.

كيفية تتجنب الإصابة بـأنفلونزا الطيور
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>وينصح استشارى الأطفال، بضرورة تجنب تربية الطيور فى المنزل، وعند شرائها يجب تنظيفها بشكل جيد عن طريق وضعها فى الماء والخل والملح، وذلك للتخلص والقضاء على كافة الفيروسات المتواجدة داخلها.

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مصر 365