قاضي «التخابر مع قطر» يمنع الصحف الخاصة والحزبية من تغطية قضايا دائرته

منع المستشار محمد شرين فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب، اليوم الأربعاء، محررى الصحف الخاصة والحزبية من دخول جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى بقضية التخابر مع قطر، لتغطية وقائع جلسة اليوم، دون إبداء أسباب لمنع المحررين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه القاضى منع دخول محررى الصحف الخاصة والحزبية وسمح بدخول محررى الصحف القومية فقط، جميع القضايا التى تنظرها دائرته المنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة، دون معرفة الأسباب المتعلقة بقرار المنع.

وفى نفس السياق اضطر معظم محرري الصحف الخاصة والحزبية مغادرة مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة بعد أن أخبرهم رجال الأمن بمنع القاضى دخولهم جلسة اليوم، وسادت حالة من الغضب بين محررى الصحف لعدم معرفتهم أسباب المنع، وكذلك حقهم فى الحصول على التغطية الصحفية أسوة بالصحف القومية.

وتستكمل اليوم الدائرة 11 إرهاب، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 أخرين بقضية التخابر مع قطر، ومن المقرر أن يحضر مدير مكتب رئيس الجمهورية لمناقشته فى التقرير المودع منه بشأن فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية المنظورة.