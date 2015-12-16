أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قاضي «التخابر مع قطر» يمنع الصحف الخاصة والحزبية من تغطية قضايا دائرته

Google+ Print
قاضي «التخابر مع قطر» يمنع الصحف الخاصة والحزبية من تغطية قضايا دائرته قاضي «التخابر مع قطر» يمنع الصحف الخاصة والحزبية من تغطية قضايا دائرته

المستشار محمد فهمي

منع المستشار محمد شرين فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب، اليوم الأربعاء، محررى الصحف الخاصة والحزبية من دخول جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى بقضية التخابر مع قطر، لتغطية وقائع جلسة اليوم، دون إبداء أسباب لمنع المحررين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه القاضى منع دخول محررى الصحف الخاصة والحزبية وسمح بدخول محررى الصحف القومية فقط، جميع القضايا التى تنظرها دائرته المنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة، دون معرفة الأسباب المتعلقة بقرار المنع.

وفى نفس السياق اضطر معظم محرري الصحف الخاصة والحزبية مغادرة مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة بعد أن أخبرهم رجال الأمن بمنع القاضى دخولهم جلسة اليوم، وسادت حالة من الغضب بين محررى الصحف لعدم معرفتهم أسباب المنع، وكذلك حقهم فى الحصول على التغطية الصحفية أسوة بالصحف القومية.

وتستكمل اليوم الدائرة 11 إرهاب، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 أخرين بقضية التخابر مع قطر، ومن المقرر أن يحضر مدير مكتب رئيس الجمهورية لمناقشته فى التقرير المودع منه بشأن فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية المنظورة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»