العثور على جثة رجل بمصرف بالمنوفية

عثر اليوم الاربعاء، اهالى قرية شطانوف بمركز اشمون على جثة رجل فى العقد الرابع من العمر به جروح طعنية ولم يتم تحديد هويته وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير امن المنوفية ، اخطاراً من مركز شرطة أشمون بالعثور على جثة بمصرف سبل بناحية شطانوف.

وتم إنتشال الجثه تبين أنها لشخص في العقد الرابع من العمر يرتدى قفطان أبيض اللون ومربوطة بحزام من القماش، ومصاب بجروح إثر طعنة ولم يتعرف عليها أحد من سكان القرية،

تم نقل الجثة إلى مستشفى أشمون العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، جارى تكثيف الجهود لمعرفة هويته وضبط مرتكب الواقعة.