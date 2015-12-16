أحمد عبد الظاهر: أقاتل للبقاء في الأهلي

أكد أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي أنه يقاتل من أجل البقاء داخل النادي والحصول على فرصته خلال الفترة القادمة .

وأوضح اللاعب في تصريحات صحفية أنه لا يهتم بما يتردد حول رحيله عن الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية وأنه يرغب بالتأكيد في الإستمرار داخل الأهلي لأطول فترة ممكنة .

وأشار إلى أن تركيزه ينصب في الوقت الراهن على التعافي من الاصابة بشد في العضلة الخلفية ليعود الى حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو .

ويواجه عبد الظاهر منافسة صعبة للمشاركة في خط الهجوم في ظل وجود جون أنطوي وماليك إيفونا وعماد متعب وعمرو جمال.