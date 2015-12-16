جامعة المنوفية تستضيف معرض العلوم والهندسة "ايسف"

افتتح الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى بيومى سكرتير عام المحافظة، المعرض السابع للعلوم والهندسة والتكنولوجيا "ايسف المنوفية"، وذلك فى حضور نخبة من أساتذة الجامعة من كليات الطب والهندسة والعلوم والزراعة.

وأكد معوض الخولى، أن الجامعة ستظل منبراً للعلم وراعية له، وأن الجامعة ستنظم دورات تدريبية للمعلمين فى مدارس التربية والتعليم بالمحافظة، وأنها لن تبخل بمد يد العون حتى تتقدم البلاد وتصبح منارة العلم كما كانت.

وأشار الدكتور عمارة إلى أن العلم هو أساس تقدم الأمم وازدهارها، ولن ننهض إلا بسواعد أبنائنا وتبنى أفكارهم وتطبيقها ولا نجعلها حبيسة الأدراج، لافتا إلى أن المعرض يحتوى على 52 مشروعاً مبتكراً منها "توليد الكهرباء بالمطبات الصناعية" و"سوبر تكييف" و"سيارة لا تقف" و"المعاق يتحرك" و"كهرباء بلا أسلاك" و"جهاز كشف تسريب الغاز"، بالإضافة إلى "معالجة فيرس c بُسم النحل" و"جهاز يكشف الخلايا السرطانية" و"جهاز يحول الغازات السامة الصادرة من السيارات إلى بخار ماء" و"تكييف بالمواد الطبيعية تخلط بخرسانة البناء" و"ورد النيل من مشكلة قومية إلى ثروة مستغلة" و"المزلاج الطائر" و"جمع مطرك".

واستعرض الدكتور محمود عويضة عميد كلية العلوم الأسبق، أهمية تبنى الدولة لمثل هذه المشروعات بالدعم المادى والمعنوى لنراها تتحقق على أرض الواقع، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة بأفكارهم العلمية فى المسابقات الدولية لنضع مصر على خارطة العلم المتقدم.