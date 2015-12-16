"التحول الديمقراطى" تستعد لـ"المحليات" بالمنيا.. وتؤكد: نستهدف 25% من المقاعد

أعلنت جبهة التحول الديمقراطى، بمحافظة المنيا، تأسيس قائمة وطنية موحدة للمنافسة على 25% من مقاعد المجالس المحلية بالمحافظة، مشيرة إلى أن هذه هى النسبة التى حددها الدستور للشباب.

وقالت الجبهة فى بيان لها اليوم، على لسان عمانوئيل عاطف، المنسق العام: "سنعقد اجتماع مع الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، يوم الجمعة، لوضع الخطوط العريضة لتكوين ائتلاف يجمع الأحزاب المؤمنة بثورتى 25 يناير و30 يونيو"، مشيراً إلى أن أحزاب المصريين الأحرار، التيار الديمقراطى، ستكون ضمن الائتلاف لضييق الفرص أمام الحزب الوطنى والإسلام السياسى فى محافظة المنيا.

وأضاف عاطف بحسب بيان الجبهة: "من المقرر عقد ورش عمل مع رؤساء الأحزاب المصرية لتكوين هذا الائتلاف فى محافظة المنيا بشرط أن تكون الأحزاب على نفس الخط السياسى والفكرى للجبهة".