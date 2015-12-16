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أصحاب مكامير الفحم بدمياط يستغيثون بالمحافظ ويطالبون بتقنين أوضاعهم

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أصحاب مكامير الفحم بدمياط يستغيثون بالمحافظ ويطالبون بتقنين أوضاعهم أصحاب مكامير الفحم بدمياط يستغيثون بالمحافظ ويطالبون بتقنين أوضاعهم
وجه أصحاب مكامير الفحم بمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما أسموه تعسف جهاز التعمير بدمياط الجديدة وجهاز شئون البيئة بسبب إصدار قرارات الإزالة الصادرة ضد المكامير رغم أنها موجودة منذ30 عاما.

وقال أصحاب المكامير فى استغاثتهم، إن الأجهزة معنية بفكر الإزالة والهدم لا بفكر الإصلاح والبناء، حيث يحيط بالمكامير غابة شجرية ويوجد فاصل طبيعى ومقابر على مساحة 15 فدانا.

وطالب أصحاب مكامير الفحم بتقنين أوضاعهم وتخصيص أرض لصناعة الفحم، بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، مؤكدين أنهم على استعداد لشرائها وشراء التجهيزات اللازمة بمعرفة جهاز البيئة لتجنب تشريد 25 ألف أسرة تعتمد فى دخلها هذه الصناعة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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