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البرلمان الأوروبى يمنح جائزة سخاروف لمدون سعودى سجين

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البرلمان الأوروبى يمنح جائزة سخاروف لمدون سعودى سجين البرلمان الأوروبى يمنح جائزة سخاروف لمدون سعودى سجين

>يكرم البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء المدون السعودى السجين رائف بدوى ،الذى أدين بالإساءة للإسلام على موقع إلكترونى أنشأه لدعم المناقشات العامة، حيث يمنحه أعلى جوائزه فى مجال حقوق الإنسان.

وتم اختيار بدوى فى أكتوبر الماضى كفائز بجائزة سخاروف لحرية الرأى ، وذلك نظرا لشجاعته الاستثنائية التى جلبت عليه "واحدة من أبشع العقوبات فى دولته" ، حسبما قال رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتس وقت إعلان بدوى فائزا.

وتمنح الجائزة التى تبلغ قيمتها 50 ألف يورو (54900 دولار) نسبة للمعارض السوفييتى أندريه سخاروف لتكريم الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ومن بين الفائزين بالجائزة قبل ذلك رئيس جنوب أفريقيا السابق الراحل نيلسون مانديلا وزعيمة المعارضة فى ميانمار أون سان سو تشي.

وقالت زوجة بدوى ،إنصاف حيدر التى ستتسلم الجائزة نيابة عن زوجها خلال مراسم تجرى اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مع أعضاء البرلمان الأوروبى أمس الأول الاثنين إن الجائزة "تعد رمزا لأكبر خطوة نحو حرية رائف".

وأضافت :"كنت أتمنى لو أنه تسلم الجائزة بنفسه وأنا بجانبه ، ولكن للأسف إنه غير متواجد هنا".

وألقى القبض على بدوى 31/ عاما/ منذ أكثر من 3 أعوام بسبب انتقاده للشرطة الدينية وصدر بحقه حكم بالسجن 10 أعوام وألف جلدة بعد إدانته بالإساءة للإسلام.

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مصر 365

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