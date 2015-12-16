وزير خارجية البحرين: نرفض التدخل فى شئوننا.. ونتطلع لدور إيجابى لإيران

قال خالد بن حمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، إننا نتطلع أن توقف إيران تدخلاتها فى المنطقة وتخطو خطوة إيجابية، مؤكدا رفض دول المنطقة بتدخل طهران فى شؤونها الداخلية، مضيفًا: نتطلع لدور إيجابى من إيران فى هذا الشأن.

وأضاف وزير الخارجية البحرينى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى موسكو، إيران دولة جارة ولدينا معها مشاكل ثنائية من طرفها ونتطلع لتخطو خطوات إيجابية، مؤكدا أنها إذا قررت أن تخطو نحونا خطوة واحدة سنخطو خطوتين.

وأوضح خالد آل خليفة، عدم وجود حل جذرى لمشاكل الشرق الأوسط إلا بالتعاون وتعزيز المصالح المشتركة بين جميع الأطراف، مضيفًا: نقدر دور روسيا التى تسعى فى التقريب لوجهات النظر ومختلف حلفائنا فى العالم لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.