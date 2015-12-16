جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكب لبنانى لتهريب عدسات لاصقة بـ250 ألف جنيه

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 1000 عدسة لاصقة بقيمة 250 ألف جنيه، بحوزة راكب لبنانى قادماً من بيروت، وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر له.

وأفاد مصدر جمركى بالمطار أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة خطوط لبنان القادمة من بيروت، اشتبه إيهاب عميرة فى حقائب الراكب المصرى، وبتفتيش حقائبه بمعرفة علاء فريد مدير الإدارة وأسامة أبو سريع مدير الحركة عثر بحوزته على 1000 عدسة لاصقة فتم ضبطه.

وبعرض الواقعة على إبراهيم عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى قرر التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر للراكب.