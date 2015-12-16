نيابة الهرم تأمر بعرض ضابط بأمن الجيزة على الطب الشرعى لتحليل مخدرات

أحالت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة، إلى نيابة ثان اكتوبر، للتحقيق معه وعرضه على الطب الشرعى للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وذلك بعدما تعامل بشكل سيئ مع وكلاء نيابة الهرم.

وصل ضابط الشرطة إلى مقر نيابة الهرم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وحضر أحد القيادات الأمنية بقسم شرطة الهرم لمؤازرته.

ومن جانبها، بدأت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة، التحقيق مع الضابط حول الواقعة، ومن المنتظر أن تصدر قرارها بشأن عرضه على الطب الشرعى للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وكان مصدر قضائى قد أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النيابة العامة لم توجه اتهامات لضابط الشرطة "ط.ف" حتى الآن، وأنه تم التحفظ عليه لحين عرضه صباحا على الطب الشرعى لمعرفة مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وأضاف " المصدر" أن ضابط الشرطة حضر إلى مقر النيابة للأدلاء باقواله فى إحدى القضايا التى باشر التحريات فيها، وأثناء ذلك تعامل بشكل غير لائق مع وكلاء النيابة، وتصرف بطرق غريبة، ما دفع النيابة لأن تشك فى تلك الأفعال وأصدرت قرارها السابق.

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