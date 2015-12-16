طلعت زكريا يجسد حكم مرسي في «حارس الرئيس»

كتبت : إ نجي لطفي

أكد الفنان طلعت زكريا خلال مداخلة هاتفية لـ غدير حسان، في برنامج “الليل واخره” على “الراديو 9090″، أنه يصور حاليًا مسلسل “بس مباشر” والذي يتحدث عن المسابقات حول الفضائيات، ويجسد من خلاله مواطن يسمى مباشر أحمدالمصرى ويشاركه البطولة مها أحمد وسوسن بدر ومن إخراج جيهان رزق.

وأضاف زكريا، أنه يحضر في الفترة المقبلة لفيلمين: الأول “حليم واسطور الشواطىء” والاخر فيلم “حارس الرئيس” التى يتناول فترة حكم مرسي، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القادمة هيحضر عمل مسرحى مع المؤلف والمنتج أحمد الابياري.