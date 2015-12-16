أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

طلعت زكريا يجسد حكم مرسي في «حارس الرئيس»

Google+ Print
طلعت زكريا يجسد حكم مرسي في «حارس الرئيس» طلعت زكريا يجسد حكم مرسي في «حارس الرئيس»

طلعت زكريا

كتبت : إ نجي لطفي

أكد الفنان طلعت زكريا خلال مداخلة هاتفية لـ غدير حسان، في برنامج “الليل واخره” على “الراديو 9090″، أنه يصور حاليًا مسلسل “بس مباشر” والذي يتحدث عن المسابقات حول الفضائيات، ويجسد من خلاله مواطن يسمى مباشر أحمدالمصرى ويشاركه البطولة مها أحمد وسوسن بدر ومن إخراج جيهان رزق.

وأضاف زكريا، أنه يحضر في الفترة المقبلة لفيلمين: الأول “حليم واسطور الشواطىء” والاخر فيلم “حارس الرئيس” التى يتناول فترة حكم مرسي، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القادمة هيحضر عمل مسرحى مع المؤلف والمنتج أحمد الابياري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا