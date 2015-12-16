فيديو | آمنة نصير لـ«أحمد موسى»: تتبع عورات الناس والفرحة بنشرها «شيء حقير»

أعربت آمنة نصير، النائبة البرلمانية، عن استيائها من الحالة التي وصل إليها الإعلام المصري، بعد نشر الإعلامي أحمد موسى، صورا شخصية في برنامجه للنائب البرلماني خالد يوسف.

وقالت «نصير» في تصريحات لبرنامج «السادة المحترمون»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، مساء الثلاثاء، «هذا ليس إعلامًا بل نكبة، فالصور التي نشرها أحمد موسى لا تعبر عن أي رجولة أو مكسب إعلامي، بل تعبر عن الانهيار الأخلاقي الذي وصلنا إليه».

> وأضافت «الإسلام جرّم إشاعة الفاحشة، ومن نشر الفاحشة فهو مذنب مثل الذي فعلها، فتتبع عورات الناس، والفرحة بنشرها شيء بغيض وحقير»، متابعة: «الدين الإسلامي تحدث كثيرًا عن ثقافة الستر».

> وتابعت النائبة البرلمانية حديثها، قائلة: «يا إعلاميي مصر عودوا إلى قيمنا، ولا تسلطوا الأضواء على الفضائح والأشياء السخيفة».

> جدير بالذكر أن الإعلامي أحمد موسى، قد نشر في برنامجه «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أمس الاثنين، صورا شخصية منسوبة للنائب خالد يوسف مع فتيات، وهو ما أثار غضب عدد من الإعلاميين والنشطاء السياسيين، حيث اعتبروا تصرف «موسى» انتهاكًا واضحًا وصريحًا لحرمة الحياة الخاصة.

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