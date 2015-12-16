محام يتهم عميد "آداب الإسكندرية" وزوجته بفبركة صور فاضحة لـ"خالد يوسف"

وقال فى بلاغه إن قضية خالد يوسف من الوجهة القانونية قضية "باهتة" غير واضحة المعالم، مشيرا إلى أن اتهام زوجة الأستاذ الجامعى - عميد كلية آداب الإسكندرية - لخالد يوسف، حسبما جاء ببلاغها، وكذلك اتهامها لخالد يوسف بسرقة الكارت الميمورى الخاص بتليفونها المحمول، هى أقوال مرسلة لا دليل عليها، فلم يتم تصوير هذه الوقائع ولا يوجد شاهد واحد عليها، فأين إذا الجريمة التى ارتكبها خالد يوسف فى حق زوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، كما أن رواية سرقة "الميمورى" تبدو فى غاية السذاجة، ولكن الشئ الثابت يقينا – بحسب أقوال عميد كلية الآداب وزوجته فى بلاغهما ضد خالد يوسف فى الصفحات رقم 1 و2 و5 – أن عميد آداب الإسكندرية طلب وزوجته أن يلتقطا صورة مع خالد يوسف فى مهرجان الإسكندرية السينمائى.
واختتم جادالله بلاغه طالبا من النيابة العامة، لخطورة القضية، أن يتم الفحص الفنى للتسجيلات بمعرفة الجهات الفنية للقوات المسلحة بعيدا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن تتم التحريات بمعرفة المخابرات العامة أو جهاز الأمن الوطنى.
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