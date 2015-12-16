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بدء أولى جلسات محاكمة ممثلة وعارضة أزياء لاتهامهما بممارسة الدعارة فى الهرم

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بدء أولى جلسات محاكمة ممثلة وعارضة أزياء لاتهامهما بممارسة الدعارة فى الهرم بدء أولى جلسات محاكمة ممثلة وعارضة أزياء لاتهامهما بممارسة الدعارة فى الهرم
بدأت منذ قليل، محكمة جنح الهرم، نظر أولى جلسات محاكمة ممثلة وصديقتها عارضة أزياء لاتهامهما بممارسة الدعارة مع خليجيين داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام.

وصل المتهمين إلى محكمة جنح الهرم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم لحضور أولى جلسات محاكمتهم، وسط حراسة أمنية مشددة تبدوا عليهم الحزن والقلق.

تلقى اللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، معلومات تفيد بقيام ممثلة ناشئة "م"، وأخرى معها بالاتفاق مع 3 خليجيين داخل أحد الملاهى الليلية، على قضاء ليلة حمراء بشقة المتهمة بحدائق الأهرام.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط الفتاتين وثلاثة خليجين متلبسين أثناء ممارسة المتعة الحرام، وبمواجهة المتهمة الرئيسية "ح" اعترفت بما هو منسوب إليها.

وأضافت أنها أصطحبت صديقتها واتجها إلى الملهى، وتعرفا على راغبى المتعة لقضاء ليلة حمراء مقابل 3 آلاف جنيه، وضبط بحوزتهمت مخدرات وزجاجات خمور مهربة ومبلغ مالى والملابس الداخلية والخارجية.
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مصر 365