بالصور.. مرور الجيزة يضبط 1244 توك توك ورفع 120 سيارة متروكة بالشوارع

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل، مدير مرور الجيزة، وبإشراف اللواء طارق نصر، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، فى مكافحة الظواهر السلبية بالشارع مثل ظاهرة خروج التوك توك عن الخطوط السير المحددة والنزول للشوارع الرئيسية مثل فيصل والهرم وعرابى وجامعة الدول العربية وطبقا لقرار المحافظ بتغريم صاحب التوك توك 2500 جنيه لسيره بالشوارع.

وأسفرت الحملات منذ بداية شهر نوفمبر الماضى وحتى الـ15 ديسمبر الحالى عن ضبط 1244 توك أوك منها تم رصد 881 توك توك فى شهر نوفمبر وعدد 363 توك توك حتى الآن بشهر ديسمبر، مما أشعر المواطنين بخلو المدينة من تلك الظاهرة، التى ساهم أيضا فى هذا الإنجاز قرار السيد الدكتور محافظ الجيزة بتغريم صاحب التوك توك المخالف مبلغ 2500 جنيه وإيقاف شهر فى الحد من تلك الظاهرة .

كما تمكنت الحملات من رفع 120 من السيارات المتروكة والمهملة، والتى يمكن إستخدامها فى أعمال إرهابية أو كأوكار لمتعاطى المواد المخدرة أو على أقل تقدير تمثل بؤر ملوثة من إلقاء القمامة والمخلفات بها فقد تم رفع عدد 50 سيارة فى شهر نوفمبر وتقوم الإدارة اليوم بحملة على السيارات المتروكة بشارع الثلاثينى بالعمرانية لرفع ما يقرب من الـ70 سيارة بنفس الموقع، وتواصل الإدارة حملاتها على محاور وميادين الجيزة لرصد المخالفات المرورية.



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