العثور على جثة فتاه مجهولة مذبوحة ومقيدة بالحبال بمياه ترعة فى العياط

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة فتاة فى العقد الثاني من عمرها، مذبوحة ومقيدة بالحبال ملقاه داخل ترعة بمنطقة العياط.

البداية بورود بلاغ للمقدم تامر صالح رئيس مباحث قسم شرطة العياط، يفيد العثور على جثة فتاه تبلغ من العمر 21 عاما، مقيدة من الخلف، وبها آثار ذبح بمنطقة الرقبة، وعليها آثار تعذيب وضرب بعدة أماكن متفرقه بالجسم.

على الفور، انتقل الرائد عادل طلبة معاون قسم العياط، وتم انتشال الجثة، والاستماع لشهود العيان، وتشكل فريق بحث للوصول إلى هوية الفتاه، وتحديد مرتكبى الواقعة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.