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ضبط عاطل أثناء تقديمه أوراق مزورة لتجديد رخصة سيارته بمصر الجديدة

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ضبط عاطل أثناء تقديمه أوراق مزورة لتجديد رخصة سيارته بمصر الجديدة ضبط عاطل أثناء تقديمه أوراق مزورة لتجديد رخصة سيارته بمصر الجديدة
ألقى رجال مباحث المرور بالقاهرة، القبض على عاطل لتقديمه أوراق مزورة أثناء تجديد رخصة سيارته فى الجديدة.

كان اللواء علاء الديجوى مدير مرور القاهرة، قد تلقى إخطارا يفيد تمكن ضباط قسم مباحث المرور القاهرة، من ضبط "حسن.م" عاطل، أثناء تقدمه لوحدة تراخيص مرور مصر الجديدة، لإنهاء إجراءات تجديد رخصة تسيير السيارة رقم ن ب ل 947.

بالكشف الفني عن الأرقام المثبتة بالأوراق، تبين إنها خاصة بسيارة ماركة BMW موديل 1988م مقيدة باسمة وغير مبلغ بسرقتها، وبفحص ملف السيارة تبين وجود إيصال سحب رخصة تسيير " مزور".

بمواجهته، اعترف بتحصله على الإيصال المزور من "محمد.ا.ا" تقابل معه بأحد المقاهي بمدينه بنها / قليوبية مقابل مبلغ 300 جنية، وذلك لتجديد رخصة التسيير، نظرا لوجود خلافات مالية بينه ومالك السيارة الأصلى، والذى لم يقم بنقل ملكيتها حتى الآن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11742 لسنة 2015م إداري مصر الجديدة .

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مصر 365

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