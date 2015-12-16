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محمد نور يتحدث عن فيلمه مع سمية الخشاب في «معكم مع منى الشاذلي»

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محمد نور يتحدث عن فيلمه مع سمية الخشاب في «معكم مع منى الشاذلي» محمد نور يتحدث عن فيلمه مع سمية الخشاب في «معكم مع منى الشاذلي»

محمد نور وطفله في ضيافة معكم

كتبت : إنجي لطفي
> يحل المطرب الشاب محمد نور ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، فى حلقة غد الخميس، من برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على فضائية “سي بي سي” بصحبة نجله عمر أحدث المواهب الفنية الذى انضم للوسط الفنى والغنائي مؤخرا.
> وخلال الحلقة يتحدث نور الأب عن كواليس اكتشاف موهبة الأبن ولماذا اختاره لمشاركته في إحدى كليباته الغنائي، وكذلك اختياره للمشاركة في فيلم سينمائي جديد من بطولة الفنان حمادة هلال وأيضا مسلسل للفنانة سمية الخشاب.
> وروى نور خلال الحلقة  تفاصيل عن بداياته الفنية والمعاناة التى عاشها مع صديق عمره المطرب أحمد فهمي قبل تحقيق حلمهما، مشيرا إلى أنه كان يضطر هو وفهمي للسير على الأقدام من مقر معهد الكونسرفتوار بالهرم حتى ميدان الجيزة لاستقلال أتوبيس حدائق القبة لعدم امتلاكهما أية أموال فى تلك الفترة.
> وأوضح نور أنه بدأ حياته كعازف كامنجا وشارك فى احياء حفلات كبرى ضمن الفرق الموسيقى لفنانين كبار منهم القيصر كاظم الساهر وأحلام وسميرة سعيد ولطيفة، مشيرا الى أنه دخل مجال الغناء بالصدفة حينما شارك في حفل للشاب خالد ورشيد وفضيل في التسعينات.
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