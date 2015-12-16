2015 في الجول - أكثر المواقف الصادمة في العام

يقترب عام 2015 من نهايته بعد أن كان شاهدا على نهاية موسم كروي مثير وبداية آخر سواء في مصر أو إفريقيا أو في جميع أنحاء العالم.

ويستعرض FilGoal.com حصاد عام 2015 الكروي في سلسلة من المواضيع.. وهذه الحلقة عن أكثر المواقف الصادمة التي حدثت خلال العام.

1 - كارثة الدفاع الجوي

بلا شك كانت من أكثر اللحظات القاسية والحزينة خلال العام وأيضا في عالم كرة القدم، 20 مشجعا زملكاويا هتفوا للمرة الأخيرة أمام ملعب الدفاع الجوي قبل مباراة فريقهم أمام إنبي في انطلاق الدور الثاني من بطولة الدوري.

ما حدث في الثامن من فبراير من هذا العام أعاد للأذهان كارثة بورسعيد والتي حدثت قبل 3 سنوات، ليعود الصمت لمدرجات كرة القدم مرة أخرى في مصر.. بلا شك كانت أكثر اللحظات الصادمة في عام 2015.

2 - باتشيكو

في اليوم الأول من عام 2015، قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك بهروب مفاجيء عائدا لبلاده ويرحل عن القلعة البيضاء على الرغم من تصدره لبطولة الدوري وتحقيقه لنتائج إيجابية منذ توليه تدريب الفريق عقب رحيل حسام حسن.

باتشيكو بسبب مشاكل إدارية رحل عن تدريب الزمالك قبل أن يخلفه مواطنه فيريرا والذي أيضا رحل بدون سابق إنذار عن الزمالك في نوفمبر من العام ذاته.

3 - جاريدو

على الجانب الآخر لم يمر الأهلي بموسم مستقر كعادته خلال السنوات الأخيرة بل أن مدربه الإسباني جاريدو خرج بتصريحات نارية بعد الخروج الإفريقي من دوري الأبطال ليهاجم بعض اللاعبين في اتهام لهم بالتآمر عليهم.. الأمر الذي عجل برحيل مدرب فياريال الأسبق عن القلعة الحمراء.

جاريدو ربما قاد الأهلي للقب الكونفدرالية الأول في تاريخه لكن ربما بسبب المستوى الفني والمشاكل التي حدثت في الفريق وضع ضمن اللائحة السوداء للمدربين من قبل جماهير الشياطين الحمر.

4 - تشيرشيف

ننتقل عالميا قليلاً في خطأ إداري لم نعتد أن يحدث في أوروبا، ريال مدريد الإسباني قام بضم الروسي تشيرشيف لقائمة مباراته السهلة نسبيا أمام قادش في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا ليسجل هدفا قاد به الملكي للتقدم بالشوط الأول لكن الأمور لم تسير بشكل جيد للنهاية.

مع نهاية الشوط الأول خرجت تقارير تؤكد أن تشيرشيف موقوف بسبب الإنذارات التي حصل عليها مع فياريال الموسم السابق، وهو ما تم التأكد منه ليتم إقصاء ريال مدريد من البطولة على الرغم من فوزه 3-1 في المباراة.

5 - دي خيا

بعد مسلسل طويل في الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي وافق مانشستر يونايتد على عرض ريال مدريد لضم ديفيد دي خيا حارسه الإسباني لكن الرياح لم تسير كما تشتهيها السفن كما يقولون.. إذ فصلت دقيقة واحدة فقط الصفقة عن إتمامها بعد أن فشل الملكي في تسجيل اللاعب.

6 - وقفة رمضان.. الثانية

ربما أثار اللاعب الشاب رمضان صبحي الجدل بوقوفه على الكرة في مباراة الأهلي والزمالك بالدوري في يونيو الماضي إلا أن المشكلة مع حازم إمام تم تداركها وتصالحا خلال معسكر المنتخب لتنتهي الأزمة.

في مباراة السوبر بعدها بأربعة أشهر قام رمضان صبحي بفعل الأمر ذاته أثناء تقدم الأهلي 3-1 على الزمالك ليدخل حازم إمام الذي كان خارج القائمة لأرض الملعب معتديا على حسام غالي قبل أن يشتبك بعض اللاعبين معه وتتوقف المباراة دقائق قبل استكمالها.

7 - كوبي براينت

بعيدا عن كرة القدم كان واحدا من الأخبار السيئة في عالم الرياضة هو اعتزال الأمريكي كوبي براينت لاعب لوس أنجلوس ليكرز وأسطورة السلة في العالم مع نهاية الموسم الحالي.

براينت يعد أسطورة حقيقية في عالم السلة حقق بطولة رابطة المحترفين 5 مرات كما لعب نهائيين آخرين خسرهما كما يعد ثالث أكثر من سجل نقاط في تاريخ البطولة.

8 - جونزالو خارا

خلال مباراة ربع نهائي كوبا أمريكا 2015 بين قام التشيلي جونزالو خارا بفعل خادش للأوروجوياني إدينسون كافاني ليقوم الأخير بالاعتداء عليه ويتم طرده لكن الكاميرات التقطت ما فعله لاعب تشيلي ليتم إيقافه فيما بعد ويحرم من استكمال البطولة التي فازت بها بلاده.

9 - أطفال الجونة

في واقعة غريبة ربما هي الأولى من نوعها في مصر، أشرك فريق الجونة مجموعة من الناشئين أمام الأهلي في كأس مصر بعد أن تم استكمال البطولة في أعقاب نهاية الدوري شهر أغسطس الماضي.

الجونة هبط للدرجة الثانية ليرحل عنه لاعبوه وقرر إشراك فريق الناشئين كما دفع بناشيء يبلغ من العمر 14 عاما فقط هو زياد الصحيفي ليصبح أصغر من يشارك في مباراة رسمية بتاريخ الكرة المصرية، كان منطقيا نهاية المباراة بنتيجة كبيرة للأهلي لكنها كانت كبيرة جدا 13-0.

10 - مايويذر Vs باكياو

في مايو الماضي التقيا الأمريكي فلويد مايويذر والفلبيني ماني باكياو في مباراة ملاكمة سُميت بنزال القرن نظرا لسجل الثنائي الرائع إذ لم يسبق للأول وأن خسر مباراة من قبل كما يعد باكياو أسطورة في وزن المتوسط.

المباراة أيضا كانت الأكثر من حيث الإيرادات والتي بلغت 400 مليون دولار كما اقتسم اللاعبان 250 مليون دولار، وفي المباراة استطاع مايويذر أن يحافظ على سجله بعد أن فاز بقرار الحكام بعد 12 جولة دون أن يتلقى أحدهما ضربة قاضية.

11 - خماسية النجم في الزمالك

بعد الفوز ببطولتي الدوري والكأس كان الزمالك على موعد مع مهمة إفريقية أمام النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية التي تألق فيها الفارس الأبيض بدور المجموعات ليلاقي وصيف مجموعة الأهلي.

الذهاب أقيم في سوسة لكنه شهد انهيارا غريبا في صفوف الزمالك ليخسر بخماسية مقابل هدف في مباراة صادمة للجميع، ربما الأمر الذي هون على الجماهير البيضاء قليلا هو الفوز بثلاثية نظيفة ردت الاعتبار بعض الشيء في الإياب على الرغم من الخروج.

12 - انهيار الأهلي أمام أورلاندو

على الجانب الآخر الأهلي لم يكن حاله أفضل من الزمالك في نفس الدور، فقد خسر أمام أورلاندو ذهابا بهدف نظيف ليصبح على الأهلي مهمة الفوز بأكثر من هدف إيابا بالمباراة التي أقيمت في السويس بحضور جماهيره.

هدفان سجلهما الجابوني إيفونا تقدم بهما للأهلي ليقترب حلم النهائي لكن انهيار غريب حدث في أقل من ثلث ساعة جعل أورلاندو يقلب النتيجة لـ3-2 لكن عمرو جمال سجل هدف التعادل للشياطين الحمر لكن عاد أورلاندو ليسجل الرابع وينهي على آمال الأهلي في حفظ ماء الوجه.

13 - مؤمن زكريا

لم يكن أبرع المراهنين يتوقع أن ينتقل مؤمن زكريا بهذا الشكل من الزمالك للأهلي عبر فريق إنبي خلال انتقالات يناير الشتوية، فمع نهاية العام الماضي خرج الأهلي ليعلن عن ضم اللاعب إلا أن مسؤولي الزمالك أكدوا أنه مازال تحت السيطرة ليعلن عن إتمام الصفقة رسميا للشياطين الحمر.

مؤمن زكريا أعير للزمالك عام ونصف من إنبي لكنه لم يسدد المستحقات القديمة عليه لتتوقف المفاوضات، الأهلي دخل على الخط وتعاقد مع اللاعب وناديه ليضمه إلى صفوفه قبل أن يتم إيقافه شهرين بسبب توقيعه لناديين.

14 - المنتخب الأوليمبي

المنتخب الأوليمبي بلاعبين أساسيين في الأهلي والزمالك بل يعتبروا من أفضل لاعبي الدوري ذهب لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما من أجل الصعود للأولمبياد وتحقيق حلم الميدالية.. البداية كانت مع الجزائر صادمة بتعادل غريب بهدف لكل منهما قبل أن يقتنص تعادلا بشكل جيد من نيجيريا الذي تفوق بأخطاء تحكيمية بحتة.

لكن الفرصة أتت والفوز على مالي كان سيصعد بنا لنصف النهائي لكن شباب الفراعنة قدموا أداء صادما خسروا به بهدف نظيف ليتذيلوا المجموعة ويتبخر حلم الأولمبياد.

15 - فساد الفيفا

مع اقتراب نهاية النصف الأول من عام 2015 وموعد انتخابات الفيفا، بشكل مفاجيء تم الإعلان من قبل الشرطة الفيدرالية الأمريكية عن القبض على عدد من موظفي الفيفا الكبار لتورطهم في أعمال فساد وتلقي رشاوي في اختيار مستضيفي كأس العالم 2006 و2010.

14 موظفا أبرزهم جيفري ويب وجاك وارنر تم القبض عليهم في مايو قبل أن يتورط اسم 4 آخرين فيما بعد.

انتخابات الفيفا أجريت وفاز بها بلاتر مرة أخرى لكنه قدم استقالته ليؤكد أنه سيرأس الاتحاد حتى الانتخابات المقبلة في فبراير 2016.

تورط بلاتر بشكل رسمي ومعه بلاتيني وتم إيقافهم عن العمل لمدة 90 يوما وتم رفض الاستئناف الذي قدموه في نوفمبر الماضي.