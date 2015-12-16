الأهلي: الأمن أبدى مرونة في إقامة مبارياتنا باستاد القاهرة

أكد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي أن الأمن قد أبدى مرونة كبيرة في إقامة مباريات الفريق على استاد القاهرة من جديد.

الأهلي يخوض مبارياته على ملاعب بترو سبورت والكلية الحربية منذ الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي قبل أن يؤكد اتحاد الكرة عودة استادي القاهرة مع الدفاع الجوي لاستضافة مباريات البطولة.

وقال زيزو في تصريحات صحفية "الاجتماع الذي عقدناه مع قيادات وزارة الداخلية يوم الثلاثاء كان إيجابيا للغاية ووجدنا خلال الاجتماع استجابة منهم لتحقيق رغبه الجهاز الفني للأهلي في خوض مبارياته باستاد القاهرة".

وأضاف "هناك اتصالات ومكاتبات سوف تجرى مع كافه الجهات المعنية بهذا الشأن خلال الساعات القليلة القادمة من أجل العمل على تحقيق مصلحة الفريق وأداء مبارياته علي ملعب جيد".

وأردف "رشحنا استاد القاهرة لاستضافة مباريات الأهلي ووجدنا إيجابية واضحة من قيادات الداخلية".