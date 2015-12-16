أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد الشيخ: لم أطلب قيدي في القائمة الإفريقية للأهلي

Google+ Print
أحمد الشيخ: لم أطلب قيدي في القائمة الإفريقية للأهلي أحمد الشيخ: لم أطلب قيدي في القائمة الإفريقية للأهلي

أكد أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي أنه لم يتلقى أية عروض خلال الفترة الماضية سواء من داخل أو خارجها وأن كل تركيزه منصب فقط فى التركيز مع الأهلي وبذل اقصى الجهد فى التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفني .

ورفض الشيخ في تصريحات صحفية الحديث عن انضمامه أو استبعاده من القائمة الإفريقية هذا الموسم.

وأوضح الشيخ أنه لم يتحدث مع أحد في هذا الامر باعتباره من اختصاصات الجهاز الفني.

ولم يشارك الشيخ في أي لقاء رسمي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق قادما من مصر المقاصة الصيف الماضي في صفقة أثارت الكثير من الجدل والمشاكل بعد توقيعه للزمالك كذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين

السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''