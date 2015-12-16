مجلس الوزراء يشكر خادم الحرمين على مبادرته بدعم الأقتصاد المصري

أعرب مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي، الذي عقد بالقاهرة أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن المجلس التنسيقي يمثل خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بصفة عامة والاقتصادية والسياسية بصفة خاصة، بعد أن أصبحت التحديات التي تواجه المنطقة في حاجة ملحة ورئيسية للتنسيق المصري السعودي لاحداث الاستقرار بالمنطقة.