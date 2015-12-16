مرور دبي تحرر 831 مخالفة وتحجز 31 مركبة في القرية العالمية

أبدى العقيد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أسفه لارتكاب العديد من المخالفات المرورية من قبل بعض السائقين في منطقة القرية العالمية التي تعد الوجهة العائلية للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة. مشيراً إلى أنه ومن خلال الرصد والمتابعة اليومية للحركة المرورية في الطرق المؤدية إلى القرية العالمية تبين ارتكاب فئة من السائقين عدد من التجاوزات والسلوكيات المرورية الخاطئة والتي تشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطريق وبالتالي لا تتماشى مع الوجه الحضاري للإمارة وطرقها. مؤكداً في الوقت ذاته سعي شرطة دبي لتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية على كافة شوارع وطرقات الإمارة من خلال المراقبة المستمرة والتواجد المروري المكثف لرصد كافة أنواع التجاوزات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تؤثر على معدلات السلامة المرورية وتعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأوضح أنه ومن خلال الإشراف على الحركة المرورية في المداخل المؤدية إلى القرية العالمية وخارج حرمها، من قبل الدوريات المرورية ورقباء السير تم رصد عدد من المخالفات المرتكبة من قبل بعض السائقين، تمثلت في التجاوز الخاطئ، وعدم الالتزام بخط السير الالزامي، وعدم إعطاء أولوية للمشاة والطريق، إضافة إلى عدم تجديد ترخيص المركبة، وقيادة مركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، الأمر الذي أدّى إلى اتخاذ إجراء قانونية بحقهم. مشيراً إلى أنه تم تحرير (831) مخالفة وحجز (31) مركبة مخالفة لقواعد وأنظمة السير والمرور خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأهاب العقيد سيف المزروعي، جميع السائقين بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية على الطريق تفادياً للحوادث المرورية والمخالفات، والتحلي بروح المسئولية والرقابة الذاتية متمنياً السلامة للجميع.

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