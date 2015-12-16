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مفتى الجمهورية يشيد بتشكيل التحالف الإسلامى العسكرى لمواجهة الإرهاب

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مفتى الجمهورية يشيد بتشكيل التحالف الإسلامى العسكرى لمواجهة الإرهاب مفتى الجمهورية يشيد بتشكيل التحالف الإسلامى العسكرى لمواجهة الإرهاب
أشاد الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، بإعلان تشكيل تحالف إسلامي عسكري عالمي يضم 34 دولة من أجل مواجهة الإرهاب الذي استفحل خطره في بلاد العالم جميعا، مما يستوجب اصطفاف الدول جميعًا لمواجهته ومحاربته والقضاء عليه.

وأضاف مفتي الجمهورية ، فى بيان رسمى، أن تلك الخطوة التي تم اتخاذها هي خطوة على الطريق الصحيح، يقول تعالى: "اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"، لأن وحدة الصف والتعاون فيما بيننا من أسس تحقيق الأمن والأمان لبلادنا وشعوبنا بل للعالم كله.

وأكد مفتي الجمهورية، دعم علماء الكامل لهذا التحالف الإسلامي، داعيًا كافة الدول العربية والإسلامية إلى المشاركة فيه ودعمه، لكي تتحقق وحدتنا، وتتضافر جهودنا في القضاء على الإرهاب الأسود الذي طال الجميع.

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مصر 365

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