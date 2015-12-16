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مدير التجنيد: إعفاء شقيق الشهيد من أداء الخدمة العسكرية

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مدير التجنيد: إعفاء شقيق الشهيد من أداء الخدمة العسكرية مدير التجنيد: إعفاء شقيق الشهيد من أداء الخدمة العسكرية
قال اللواء محيى الدين عبد العليم، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، إن قانون الخدمة العسكرية يعفى شقيق الشهيد الذى يليه فى السن من أداء الخدمة العسكرية، لافتا إلى أن هناك إجراءات ميسرة يتم من خلالها حصول شقيق الشهيد على شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.

وأوضح اللواء محيى أن مدير المنطقة التابع لها شقيق الشهيد، يتوجه بنفسه إلى أسرة الشهيد لتسليمهم شهادة الإعفاء، وفى حالة عدم بلوغ شقيق الشهيد السن القانونية للتجنيد، يحصل على خطاب من مدير إدارة التجنيد والتعبئة، يمكنه من الإعفاء حين يبلغ السن القانونية، لافتا إلى أن تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحى صريحة وواضحة فى هذا الشأن.

وأكد مدير التجنيد أن القوات المسلحة تحرص على توفير كافة سبل الراحة لأسر الشهداء، وتعفيهم من كافة الرسوم المالية المقررة، فى إطار رد الجميل للشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.


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