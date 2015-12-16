الطفل الأكبر أذكى ومؤهل للقيادة والوصول للرئاسة.. بدليل كلينتون وبوش

الطفل الأكبر من المعروف أنه قد يكون هو الشخص الأكثر مسئولية وتحملا عن إخوته، لكن وجد أن الطفل الأكبر أيضا يعد الأكثر ذكاء بين أخوته.

ونشر الموقع الإلكترونى The times of india الهندى أنه إذا كنت الشخص الأكبر بين إخوتك، فأنت تكون الأكثر ذكاء، وهذا وفقا لدراسة أجراها باحثون من جامعة لايبزيغ فى ألمانيا أن الطفل بعد الأول أقل ذكاء، ذلك لحصوله على اهتمام أقل من قبل والديه.

ووفقا للتقرير، وجد العلماء أن الطفل الأكبر يكون أكثر ذكاء، لأنه يحظى على الاهتمام الكامل من قبل والديه وتعلم الكثير منهم، مما يعود عليهم بالفائدة وعلى ذكائهم وسرعة نموهم العقلى.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الأكبر سنا يكونون أكثر ذكاء من إخوتهم الأصغر سنا، حيث تكون فرصة ذكائهم ستة من كل عشرة، ووجد أنهم أكثر قدرة على الإدراك والانتباه المتزايد، لأنهم دائما يحصلون على الدعم النفسى من والديهم وأقاربهم وتتم الاشادة بهم فى كل جلسة عائلية.

فى المقابل، أظهرت العديد من الدراسات السابقة أن الأطفال الأكبر عادة ما يكونوا أكثر ذكاء ويسجلون أعلى النسب فى اختبارات الذكاء، مما يكون دليلا على أنهم قد يصبحون ذو مكانة أو رؤساء فى مجال العمل مثل رؤساء الولايات المتحدة السابقين هارى ترومان، ليندون جونسون، جيمى كارتر وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون فكانوا الأكبر بين إخوتهم.