أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية:التدخين السلبى يعرض زوجتك للعقم وانقطاع الطمث المبكر

Google+ Print
دراسة أمريكية:التدخين السلبى يعرض زوجتك للعقم وانقطاع الطمث المبكر دراسة أمريكية:التدخين السلبى يعرض زوجتك للعقم وانقطاع الطمث المبكر
لا يخفى على أحد الأضرار الصحية الخطيرة التى يتسبب فيها تدخين السجائر، وأثبتت الأبحاث السابقة أنها تتسبب فى 26 مرضاً خطيراً.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من أمريكا، أن التعرض لمستويات عالية من دخان التبغ سواء من خلال التدخين أو عبر التدخين السلبى يعرض السيدات للإصابة بالعقم، وكما يعرضهن للإصابة بانقطاع الطمث المبكر قبل الموعد الطبيعى بعام أو عامين.

وشملت الدراسة، التى أجريت ضمن مبادرة المرأة، حوالى 80 ألف سيدة، تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاماً، وكشفت النتائج أن السيدات المدخنات أو حتى المدخنات السابقات كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعقم بنسبة 14%، بينما كانت تأثيرات التدخين السلبى أخطر، وساهم فى رفع فرص الإصابة بمشاكل واضطرابات الإنجاب بنسبة 18%.

فيما ثبت أن التدخين السلبى يساهم فى رفع فرص إصابة السيدات بانقطاع الطمث المبكر بنسبة 26%.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Tobacco Control"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس عشر من شهر ديسمبر الجارى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365