دراسة أمريكية:التدخين السلبى يعرض زوجتك للعقم وانقطاع الطمث المبكر

لا يخفى على أحد الأضرار الصحية الخطيرة التى يتسبب فيها تدخين السجائر، وأثبتت الأبحاث السابقة أنها تتسبب فى 26 مرضاً خطيراً.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من أمريكا، أن التعرض لمستويات عالية من دخان التبغ سواء من خلال التدخين أو عبر التدخين السلبى يعرض السيدات للإصابة بالعقم، وكما يعرضهن للإصابة بانقطاع الطمث المبكر قبل الموعد الطبيعى بعام أو عامين.

وشملت الدراسة، التى أجريت ضمن مبادرة المرأة، حوالى 80 ألف سيدة، تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاماً، وكشفت النتائج أن السيدات المدخنات أو حتى المدخنات السابقات كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعقم بنسبة 14%، بينما كانت تأثيرات التدخين السلبى أخطر، وساهم فى رفع فرص الإصابة بمشاكل واضطرابات الإنجاب بنسبة 18%.

فيما ثبت أن التدخين السلبى يساهم فى رفع فرص إصابة السيدات بانقطاع الطمث المبكر بنسبة 26%.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Tobacco Control"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس عشر من شهر ديسمبر الجارى.

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