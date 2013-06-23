خريطة 30 يونيو: مسيرات بـ«السيدة» الثلاثاء.. و«الأزهر» الجمعة.. ومنشورات فى «المترو» الخميس

«6 أبريل»: سنتحرك على شكل كرات ثلج من المناطق الشعبية.. و«حرارة»: الإخوان مرعوبون

كتب : عمرو حامد وحسن صالح وحازم الوكيل: تصوير : محمود الدبيس منذ 3 دقائق

أعلن عدد من القوى السياسية والثورية، على رأسهم حزبا الدستور والتحالف الشعبى، وحركة 6 أبريل بجبهتيها، توحدها داخل «اللجنة التنسيقية لتظاهرات 30 يونيو»، والاتفاق على خطة عمل وتحركات موحدة لتصحيح مسار ثورة 25 يناير، وإسقاط ما سموه «حكم مكتب إرشاد الإخوان» ورحيل الرئيس محمد مرسى.

وأعلن محمد فاضل، أحد أعضاء اللجنة التنسيقية، خطة الحشد لتظاهرات 30 يونيو، وتشمل: «تنظيم سلاسل بشرية بطول شارع شبرا تحت شعار (إخوان فاشلون)، مع حمل لافتات تعبر عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ثم تتحرك مسيرة قصيرة بشوارع شبرا، على أن تبدأ التظاهرات بتنظيم مسيرة بمنطقة السيدة زينب الثلاثاء ٢٥ يونيو، بالكروت الحمراء، فى الخامسة عصراً، وتوزيع منشورات الخميس ٢٧ يونيو فى محطات (المترو) لحشد المواطنين».

وأضاف لـ«الوطن» أن الجمعة القادم 28 يونيو ستنطلق مسيرة من الأزهر إلى ميدان التحرير بعد الصلاة تحت عنوان «لا لمنابر السلطان»، وسترفع خلاها رايات الشهداء ورايات «تمرد» الزرقاء، والدخول فى اعتصام مفتوح فى ميدان «الكيت كات» حتى إسقاط نظام الإخوان.

وقال عمرو على، منسق العمل الجماهيرى فى حركة 6 أبريل -جبهة أحمد ماهر: «سنتحرك فى 30 يونيو ككتلة ثلج من المناطق الشعبية والشوارع الجانبية والتجمع فى شكل مسيرات حاشدة باتجاه قصر الاتحادية، فى شكل يشبه ما حدث خلال 28 يناير 2011».

وقال أحمد حرارة، القيادى بحزب الدستور، إن ما يفعله الإخوان الآن ونزولهم الجمعة الماضى أمام مسجد «رابعة العدوية» يؤكد «رعبهم» من خروج الشعب فى 30 يونيو، وأن نظامهم الفاشى على وشك السقوط، مشدداً على أن الشعب لا يخشى تهديداتهم، لأنهم أصبحوا أعداء للوطن بعد سقوط شهداء جدد فى عهدهم.

وكثفت حملة «تمرد» فعالياتها فى مختلف المحافظات للحشد لمليونية 30 يونيو، وأعلن نشطاء سياسيون وأعضاء الحملة والقوى السياسية خارطة فعاليات الحشد ومسيرات المليونية فى محافظتى الإسكندرية والقليوبية.

ففى القليوبية، تبدأ الفعاليات بمسيرات حاشدة أيام الخميس والجمعة والسبت تنتهى بالاعتصام أمام ديوان محافظة القليوبية ليلة 30 يونيو، لرفض الدكتور حسام أبوبكر المحافظ الإخوانى للإقليم والتضامن مع فعاليات إسقاط الرئيس والإخوان.

وفى الإسكندرية، حدد نشطاء وشباب الثورة بالإسكندرية خارطة مسيرات 30 يونيو، وستتجمع أولى المسيرات فى ميدان الشهداء بمحطة مصر، فى الساعة الرابعة من عصر يوم التظاهرات، على أن تتحرك إلى ميدان القائد إبراهيم والكورنيش وتنتهى فى منطقة سيدى جابر، وتتجمع المسيرة الثانية أمام المحكمة الحقانية فى ميدان تحرير الإسكندرية بمنطقة المنشية، وتنطلق ثالث مسيرات هذا اليوم من ميدان مسجد على بن أبى طالب فى الساعة السادسة للتجمع مع باقى المسيرات فى «سيدى جابر».

وقالت اللجنة التنسيقية، إنه جارٍ الإعداد والإعلان عن خطوط سير التظاهرات فى أحياء شرق الإسكندرية وأطرافها النائية شرقاً وغرباً خلال الأيام القليلة المقبلة.