مصرع سائق وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة - أسيوط الغربى

لقى سائق مصرعه، وأصيب آخر، فى انقلاب سيارة نقل بالفيوم، بعد انفجار إطار السيارة مع السرعة الزائدة، مساء أمس، بعد مفارق جرزا، بطريق القاهرة-أسيوط الغربى، فى نطاق مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بانقلاب سيارة نقل القليوبية رقم 3951، بعد مفارق جرزا بقرابة 2 كيلو متر، بطريق القاهرة-أسيوط الغربي، وذلك بسبب انفجار الإطار الأمامى الأيسر مع السرعة الزائدة، مما أدى إلى انقلابها، ومصرع قائدها (سامي .ع .م -32 سنة)، من باسوس بالقناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، وإصابة التباع (محمود .ع -16 سنة).

تم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزى، والمصاب إلى مستشفى الواسطى المركزى، وحرر محضر بالواقعة رقم 22648 لسنة 2015 جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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