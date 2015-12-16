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ضبط هارب من 3 سنوات سجن وآخر محكوم عليه بالمؤبد فى قضيتى مخدرات ببنى سويف

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ضبط هارب من 3 سنوات سجن وآخر محكوم عليه بالمؤبد فى قضيتى مخدرات ببنى سويف ضبط هارب من 3 سنوات سجن وآخر محكوم عليه بالمؤبد فى قضيتى مخدرات ببنى سويف
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء، برئاسة العميد خلف حسين، مدير المباحث الجنائية، من ضبط هاربين من السجن فى قضيتى مخدرات.

وضبطت القوة "أحمد أبو الخير .م.ع"- 41 سنة عامل مقيم باروط - مركز بنى سويف، والمحكوم عليه فى الجناية رقم 11657 لسنة 2014 جنايات مركز بنى سويف، والمقيدة برقم 1992 لسنة 2014 كلى بنى سويف "مخدرات"، بالسجن المؤبد بجلسة 4 نوفمبر لسنة 2014 .

وضبط "على .ج.ع"- 29 سنة عاطل مقيم بياض العرب - مركز بنى سويف، والمحكوم عليه فى الجناية رقم 11082 لسنة 2014 جنايات مركز بنى سويف، والمقيدة برقم 1816 لسنة 2014 كلى بنى سويف "مخدرات"، بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بجلسة 4 نوفمبر لسنة 2014.

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