وصول حسن مالك نيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسه بتهمة ضرب الاقتصاد القومى

وصل منذ قليل، رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة التجمع الخامس، للمثول للتحقيق ونظر تجديد حبسه فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

وحضر "مالك" من سجن مزرعة طرة، وسط حراسة أمنية، إلى مقر النيابة، مرتديا البدلة البيضاء، ومن المقرر أن تبدأ نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الاول، جلسة نظر تجديد حبسه على ذمة التحقيقات فى القضية.

ووجهت النيابة لـ"مالك" عدة جرائم، تضمنت ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

وكشفت تحريات الأمن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.

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